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الكشف عن نقل نفايات مشعة الى محافظة محررة

كشف النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، يوم الخميس، عن تسريبات تفيد بنقل نفايات مشعة الى محافظة الانبار.

وقال المحمدي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب المحافظات المحررة “حصلنا على كتاب سرب من مديرية المعامل المشعة وفحواه نقل النفايات المشعة الى محافظة الانبار”.

واضاف ان “نواب المحافظة يرفضون نقل النفايات المشعة لما لها من تأثير على الاجيال وتسببها بأمراض سرطانية”، مؤكدا “لا نسمح ان تستخدم هذه الدائرة نقل تلك المواد الى المحافظة”.

ودعا المحمدي “وزارتي الصحة والدفاع ومجلس النواب الى مفاتحة مجلس الوزراء والعلوم والتكلنوجيا للعمل على هذا معالجة الموضوع وفق الطرق المعتمدة لدى الامم المتحدة وعدم نقلها بهذه الطريقة التي تسبب الامراض السرطانية”.

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