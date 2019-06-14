المعارضة المصرية تدين مشاركة دول عربية بمؤتمر صفقة القرن بالبحرين

المعارضة المصرية : مشاركة دول عربية بمؤتمر صفقة القرن بالبحرين بيع لقضية فلسطين

بيان اعلامى

اصدررئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية عادل السامولى بيان بشأن مشاركة مصر الاردن و المغرب في مؤتمر البحرين

واعرب مجلس المعارضة المصرية عن رفضه جملة وتفصيلا لمؤتمر البحرين (مؤتمر صفقة القرن) او ما يسمى خطة السلام الأمريكية التي ترى أن مدخل حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي يتحقق بالسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين وفق رؤية الإدارة الأمريكية للترويج لمعادلة المنفعة المالية للفلسطينيين مقابل التنازل عن الأرض و الحقوق

وقال السامولي ان مشاركة مصر والاردن والمغرب والسعودية والإمارات تؤكد ان هذه الانظمة الحاكمة لا تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية احتلال كما أن هذه الانظمة لن تعلن موقفا رسميا من خطة السلام المزعومة التي تكرس القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل