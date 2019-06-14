انفجاران في العاصمة بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، وقوع تفجيرين في العاصمة العراقية بغداد.
وذكر بيان مقتضب للخلية، “عمل إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وانفجار عبوة اخرى أيضاً في منطقة الشعلة ببغداد، والتفاصيل لاحقا”.
اعلنت خلية الاعلام الامني، وقوع تفجيرين في العاصمة العراقية بغداد.
وذكر بيان مقتضب للخلية، “عمل إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وانفجار عبوة اخرى أيضاً في منطقة الشعلة ببغداد، والتفاصيل لاحقا”.
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