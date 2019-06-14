بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

دعت لجنة الخدمات والاعمار والنقل البرلمانية يوم الخميس الحكومة العراقية الى وضع خطة “وطنية” لضمان حركة الاستيراد والتصدير في الموانئ العراقية بعد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان.

وقال رئيس اللجنة كاظم فنجان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد اعضاء اللجنة انه “كردة فعل أولية لتداعيات أمن الموانئ في الخليج العربي، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت صباح هذا اليوم وتمثلت بانفجار ناقلتين نفط في خليج عمان نهيب بوزارة التجارة ووزارة النفط بتبني خطية وطنية مينائية مدروسة تضمن تدفق الصادرات والواردات العراقية تحسب لأي طارئ وتحسبا لأي تهديدات امن الموانئ العراقية”.