بلجيكا في الصدارة والبرتغال تقفز مركزين بتصنيف ( الفيفا)

لوزان /أ ف ب

حافظت بلجيكا على صدارتها أمام فرنسا بطلة العالم الجمعة في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما قفزت البرتغال مركزين وأصبحت خامسة بعد تتويجها في دوري الأمم الاوروبية.

وبعد فوزها على كازاخستان واسكتلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، عززت بلجيكا تقدمها على المنتخب الأزرق الذي عوض خسارته أمام تركيا صفر- 2 بفوزه على أندورا المتواضعة 4 -صفر.

واحتفظت البرازيل التي تستهل بطولة كوبا أميركا على أرضها، بالمركز الثالث وانكلترا بالرابع.

وكانت البرتغال الأبرز بين العشرة الأوائل مع تقدمها مركزين نحو الخامس بعد فوزها في نهائي دوري الأمم على هولندا (1 -صفر) التي أصبحت في المركز الرابع عشر (+2). وارتقت إسبانيا الى المركز السابع (+ 2)، ألمانيا الى الحادي عشر (+ 2) وإيطاليا الى الرابع عشر (+ 3).

وتصدرت إيران المنتخبات الاسيوية في المركز العشرين والسنغال المنتخبات الإفريقية في المركز الثاني والعشرين، متقدمة على الصعيد القاري على تونس التي باتت صاحبة أفضل ترتيب بين المنتخبات العربية (25 عالميا) بتقدمها ثلاثة مراكز.