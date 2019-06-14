تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم بـ”قتل محامٍ”

بغداد/ إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة اعترافات متهم عن جريمة قتل محام في شارع الميثاق التابع للمحافظة.

وأوضح مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “متهما اعترف امام قاضي التحقيق بانه مع متهمين آخرين اطلقوا النار على سيارة المحامي المجنى عليه ما ادى الى قتله في الحال”.

وأضاف المراسل أن “المتهم اعترف ايضا ان المجنى عليه (المحامي) خرج من قصر القصاء في البصرة بعد انتهاء عمله وكان يستقل نوع جكسارة وسلك شارع الميثاق وتمت متابعته وملاحقته وقتله نتيجة لثأر عشائري بين المجنى والمجنى عليه بحسب الاعترافات”.

وأشار إلى ان “المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل”.