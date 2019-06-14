تعرف على أبرز حُكام نهائيات بطولة الأمم الأفريقية

أيام قليلة وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا فى تاريخ المسابقة، ومع بداية العد التنازلى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كشف التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد، هوية حكام مباريات البطولة والتى ستنطلق يوم الجمعة الموافق 21 من الشهر الجارى.

وأفاد التقرير بأن الحكم عيسى سي من دولة السنغال، ومصطفى غربال من دولة الجزائر، وهيلدر مالتيرز من دولة أنجولا، و باسيفيك ندابيهويمانا من من دولة بروندي، وجوشو بوندو من دولة بتسوانا، سيكحمون المباريات النهائية من البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الحكاميين المصريان أمين عمر، وإبراهيم نور الدين يشاركون في المباريات.

كما ويشارك الكاميروني اليوم اليوم، والأثيوبي باملاك تيسيميا، و الحكم الكيني مامادو كيتا، والمغربي رضوان كيت بمباريات المجموعات.

يذكر أن قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.