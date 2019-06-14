تَهْنِئَةٌ بِمُنَاسَبَةِ الذِّكْرَى الْخَامسَةِ لِصُدُورِ فَتْوَى الْجِهَادِ الْكِفَائِيِّ

أُهْدِي أسْمَى آيات التهاني وَالتّبريكَاتِ الْمُعَطَّرَةِ بِأَرِيجِ الْيَاسَمِينِ لِمَقَامِ الْمَرْجِعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ الْعُلْيَا الْمُتَمَثِّلَةِ بِسَمَاحَةِ السَّيِّدِ عَلِيَ السِّيسْتَانِيَّ بِمُنَاسَبَةِ حُلُولِ الذِّكْرَى الْخَامسَةِ لِصُدُورِ فَتْوَى الْجِهَادِ الْكِفَائِيِّ وَتَأْسِيسِ الْحَشْدِ الشَّعْبِيِّ الظَّافِرِ. وَنُبَارِكُ لِمُجَاهِدِيِّ حَشْدِنَا الآبي اِنْتِصَارَاتِهِمِ الْخَالِدَةِ.. دَاعِيَا الْمَوْلَى عِزَّ وَجَلٍ لِلشُّهَدَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْخُلُودِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَالشِّفَاءُ لِلْجَرْحَى. وَالنَّصْرُ الْمُؤَزَّرُ لِلْمُجَاهِدِينَ إِنَّهُ سَمِيعُ مُجِيبُ.

الْحَاجُّ الشَّيْخَ

عَامِرَ غُنَّيْ صكبان

أَميرَ قَبِيلَةِ خَفَاجَةَ