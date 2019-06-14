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خطط اسرائيلية لهدم الكعبة وبناء هيكل سليمان

بيان اعلامى

حذر الناطق الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية زيدان القنائى من خطط اسرائيلية بعيدة المدى لهدم الكعبة وبناء هيكل سليمان محل الكعبة وذلك بعد فشل البعثات الاثرية اليهودية فى العثور على الهيكل بالمسجد الاقصى

واشار ان الاسرائيليين يبحثون عن اثارهم اليهودية بعدد من الدول التى عاشوا فيها من بينها السعودية والعراق واليمن وفلسطين املا فى العثور على الهيكل

محذرا من تسليم ادارة الحرم النبوى والكعبة قريبا لاسرائيل برعاية محمد بن سلمان ولى العهد المدعوم اسرائيليا وامريكيا

ولفت الى ان بعثة من الآثار اليهودية قامت بحفريات بالقرب من الكعبة بحثا عن اثار يهودية خاصة ان غالبية القبائل اليهودية كانت تسكن فى منطقة الحجاز والسعودية

واكد القنائى ان الدول الاسلامية قد لا تكون قادرة فى المستقبل على التصدى لخطط هدم الكعبة وبناء هيكل سليمان محلها فى ظل مساعى الولايات المتحدة التى زرعت تل ابيب بالشرق الاوسط لتدمير الدول الاسلامية القوية كايران وباكستان وتركيا وسيطرة امريكا التامة على كل دول الخليج التى ترتبط بالاقتصاد الامريكى والذى يديره عائلات يهودية ثرية

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