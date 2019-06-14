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خلاف على منصب مدير مكتب عبد المهدي يكسر نصاب البرلمان العراقي

أدى خلاف بشأن التصويت على مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء الى كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي.

وقال مراسل شفق انه وبسبب الخلاف على التصويت على مدير مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، تم كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي، بعد خروج عدد من النواب.

وأدى عدد من النواب، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، بدلاً من آخرين.

وقال مراسلنا من البرلمان العراقي ان يونادم كنا أدىي اليمين الدستورية كنائب بدلاً من النائب برهان الدين اسحاق.

واضاف ان خالدة خليل رشو هي الاخرى أدت اليمين الدستورية بدلاً من نائب صفوان بشير، كما أدى محمد فرمان شاهر اليمين الدستورية كنائب بدلاً من النائب سهام عباس.

يشار الى ان مجلس النواب صوت يوم الخميس على صيغة قرار باعتبار الثالث عشر من حزيران عطلة وطنية.

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