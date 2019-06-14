داعش يهدد سنة العراق بـ”القتل” ويستعرض قائمة اسماء

أصدر تنظيم “داعش” شريط فيديو دعائي جديد، يحذر فيه السُّنّة في العراق من أنهم سيقتلون في حال عملوا لصالح الحكومة في العراق.

وعرض الفيديو عبر تطبيق “تلغرام” بتاريخ 11 يونيو/حزيران ومدته 25.34 دقيقة، وهدف إلى إبراز وجود التنظيم المهزوم في المناطق التي دُحر وطُردَ منها. وورد في الفيديو تحذير لما أسماهم “المرتدين السّنة” من أنّ “التنظيم سيعود رغم كل الجهود، وسيتمّ قتلهم لأنهم يتصرفون ضد التنظيم”.

وعرض الفيديو العديد من غارات داعش على منازل “المتعاونين” السنيين، الذين زُعم أن معظمهم كانوا في صفوف القوات الحكومية العراقية. وأظهر الفيديو مسلحاً من داعش، يقوم بتمرير قائمة على جهاز الكمبيوتر الخاص به، يزعم أنها تضم رجالاً من الطائفة السنية كانوا يعملون مع الحكومة العراقيّة.

ولدى داعش نطاق محدود للغاية من النشاط، ولا يمكن إقامة موطئ قدم له من جديد، وهو يسعى إلى إقامة نفوذ في المناطق التي يسيطر عليها السنة. ومن خلال العديد من مقاطع الفيديو، فإنّ مسلحين من “داعش” يحذرون السنة بالقول: “التوبة قبل أن نصل إليكم”، وهي رسالة عبّر عنها قادة داعش من قبل. ويسعى الفيديو الدعائي لإثبات أن “داعش” قادر على الوصول إلى السنة الذين يعملون ضده، بغض النظر عن الأسلحة وحماية هذه القوات السنية التي لديهم.