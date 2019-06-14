عبد المهدي يهنئ بمناسبة عيد الصحافة العراقية

بارك رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للأسرة الصحفية بمناسبة عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق اكثر امناً واستقراراً وبغداد اكثر زهواً وتألقاً، مؤكدا ان الصحافة العراقية أسهمت إسهاما فاعلا في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته.

يأتي ذلك في وقت جدد خلاله عبد المهدي، لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، التأكيد على ان العراق يسعى لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة.

وذكر عبد المهدي، وفقا لبيان اصدره مكتب رئيس الوزراء، يسعدنا ان نشارك الأسرة الصحفية عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق اكثر امناً واستقراراً وبغداد اكثر زهواً وتألقاً وتفتح ذراعيها لجميع ابنائها وضيوفها، وإنها لمناسبة كبيرة ان نحتفل بمرور قرن ونصف القرن على ولادة الصحافة في العراق، فعلى مدى عمرها وكفاحها الطويل أسهمت إسهاما فاعلا في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته وكان لها الدور المشهود في حركات التحرر والاصلاح والتغيير”.