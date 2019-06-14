غوتيريش مهنئاً نيجيرفان بارزاني: حكمتكم ستكون ذات قيمة كبرى بحل العقبات

بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برقية تهنئة الى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً للإقليم، مشيرا الى ان حكمته ستكون ذات قيمة كبرى في حل العقبات التي تواجه الاقليم.

وقال غوتيريش في برقيته “لا يخالجني شك في أن حكمتكم وخبرتكم وقيادتكم ستكون ذات قيمة كبرى في حل العقبات التي يواجهها الإقليم”، مبينا ان “الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كوردستان سيؤدي إلى توطيد النجاحات التي تحققت بعد الانتصار على داعش في ميادين القتال، والذي تحقق فقط نتيجة تضحيات مواطني العراق الشجعان من جميع المكونات”.

واشار الى ان “ظروف ما بعد داعش أتاحت فرصة تاريخية لاستئناف الحوار من جديد بهدف حل كل المشاكل العالقة مع بغداد ضمن إطار الدستور، ولمزيد من البناء على الجهود المشتركة التي تم تفعيلها بعد المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٩”، مؤكدا ان “الأمم المتحدة ستواصل في المستقبل، عملها على العديد من الملفات في إقليم كوردستان وفقاً للمهام التي أسندت إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”.