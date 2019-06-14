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قوة عراقية تعتقل عنصرين بداعش اعترفا بمسؤوليتهما عن تفجيرات بكركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني عن اعتقال عنصرين بداعش قالت انهما مسؤولان عن تفجير سابق بكركوك.
وذكر بيان للخلية، “بناءً على معلومات استخبارية، وبتاريخ الثالث من حزيران 2019، القت قواتنا الامنية القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الارهابية، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 ايار 2019”.
واضاف “ان المتهم الاول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض / قرية القهارة، واعترف امام قاضي التحقيق بزرع العبوات الناسفة في شارع القدس وطريق بغداد بالعجلة التويوتا (اللاندكروز) ومعه المتهم ( ي. ك ) الذي تم القاء القبض عليه بدلالة المتهم الاول، واعترفا انهما ينتميان الى عصابات داعش الارهابية وعملا معها بعد عام 2014”.

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