ماكرون يهاتف بارزاني ويعلن الدعم لرئيس اقليم كوردستان

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، بعد تسنمه منصب رئاسة الإقليم، مؤكداً على دعم فرنسا له ولإقليم كوردستان.

وادناه نص الرسالة:

“فخامة الرئيس المحترم، أود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لإقليم كوردستان العراق، وآمل لكم غاية النجاح في إنجاز هذه المسؤولية الجسيمة.

إن تنصيبكم هو بداية لمرحلة هامة بالنسبة إلى إقليم كوردستان وكل العراق اللذين يقفان على عتبة عودة الاستقرار والمصالحة المجتمعية. أنا واثق من أن تجاربكم في المسؤولية وإحساسكم كرجل دولة، سيكونان عوناً على إنجاز مهمتكم الجديدة هذه والتي تدعمها فرنسا تمام الدعم.

إن فرنسا وكوردستان العراق مرتبطان بعلاقة تاريخية، وعززت مشاركتهما معاً في الحرب ضد داعش هذه العلاقات.

أود أن أعبر بصورة خاصة عن شكري على كل التضحيات التي قدمها البيشمركة، وعلى الجهود الفذة التي بذلها المسؤولون في الإقليم لاستقبال اللاجئين الذين فروا من بربرية الجهاديين.

إنكم على علم بالتزامنا بأماني الكورد في إطار عراق موحد فدرالي ديمقراطي. فمن منطلق هذه العلاقة الخاصة شاركت فرنسا في الحث على حل الأزمة التي تلت الاستفتاء على الاستقلال. إننا اليوم مسرورون بترسيخ العلاقات بين بغداد وأربيل، والاتفاقيات التي أبرمت في ظل هذا التحرك لصالح الأمن والاستقرار والتطور لكل العراق.

أرجو أن نتمكن من تعزيز العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان أكثر وفي كل المجالات، وخاصة في المجالات التي تؤدي إلى التقارب بين الشعوب: مجالات الاقتصاد، الثقافة، التربية، ويمكنكم في هذا الإطار الاعتماد على السلطة الفرنسية.

أرجو منكم سيادة الرئيس أن تتقبلوا فائق التقدير مني”.