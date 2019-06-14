مسؤول انباري ينفي وقوع حرائق في الخالدية شرقي الرمادي

نفى قائمقام قضاء الخالدية بمحافظة الانبار (مركزها الرمادي)علي داود ، اليوم الاثنين ، الانباء التي تحدثت عن وقوع حرائق في الاراضي الزراعية لمحصول الحنطة في قضاء الخالدية(شرقي الرمادي) واصفا هذه الاخبار بـ”الكاذبة” .

وقال داود في تصريح ان ” الوضع الامني في قضاء الخالدية مستقر ولا وجود لاي حرائق في محصول الحنطة وعملية حصادها مستمرة ولم يسجل اي حادث حريق في عموم الاراضي الزراعية في قضاء الخالدية “.

واضاف ان “الانباء التي تحدثت عن وقوع حرائق في الاراضي الزراعية في الخالدية خبر غير صحيح وعلى وسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية والتأكد من صحة الخبر من مصادر مسؤولة قبل نشره”.

وبين داود ان “دوائر الدفاع المدني والاجهزة الامنية التقت وبشكل متواصل مع الفلاحين والمزارعين وتم ارشادهم واعطائهم التعليمات الخاصة بالسلامة لضمان الحفاظ على سلامتهم ومحاصيلهم”.