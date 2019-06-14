ممثلو نينوى في البرلمان يطالبون بفتح طريق موصل – بغداد امام الحركة التجارية

دعا ممثلو محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي يوم الخميس قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى وحكومة نينوى المحلية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بفتح الطرق والجسور التي تم اغلاقها بعد حادثة العبارة التي لقي على اثرها العشرات حتفهم.

وقال النائب بشار الكيكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع برلمانيين اخرين عن المحافظة، انه “لا يخفى على الجميع حجم الدمار الذي عانت منه المحافظة وبعد حادثة العبارة تم اغلاق اغلب الطرق والجسور لاسباب بعضها فنية والاخرى امنية”.

واضاف انه “كانت هنالك مناشدات من المتضررين لفتح الطرق كونها اضرت كثيرا بوضع المواطنين”، مردفا بالقول “نحن كممثلين لنينوى ندعو لفتح طريق بغداد نينوى امام السيارات الحمل وعدم عرقلة حركتها من قبل سيطرتي البراري والشرقاط وكذلك فتح طريق نينوى دهوك بشكل واضح وعدم اعتراض السيارات من قبل سيطرات الفرقة ١٦ “.