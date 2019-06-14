وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان تعلن خفض ساعات تجهيز الطاقة

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن خفض معدل انتاج الطاقة في منتصف الشهر الجاري، مبينة انه سيتم تعويض النقص الحاصلة عبر المولدات الاهلية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها تنتج ما معدله 3570 ميغاواط من الكهرباء، موضحة انه مع ارتفاع درجات الحرارة فان زيادة الطلب على استهلاك الطاقة سيرتفع الى ما معدله 5000 ميغاواط.

واشارت الوزارة الى انها ستتمكن في منتصف الشهر الجاري من توفير ما معدله 17 – 18 ساعة يومية من الطاقة للمواطنين، وسيتم تعويض النقص الحاصل في تجهيز الطاقة عبر المولدات الاهلية.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين الى التعاون معها في ترشيد استهلاك الطاقة، وعدم هدرها.