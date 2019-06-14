وزارة داخلية كوردستان تحذر شركات استيراد السيارات من غرامة قدرها 50 مليونا

حذرت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الخميس شركات استيراد السيارات التي لا تلتزم بالتعليمات التي ستصدر قريبا عن الوزارة بأنها سيتم تغريمها مبلغا قدره 50 مليون دينار عراقي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان اي شركة لا تلتزم بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة او المصدومة والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر تموز المقبل فإنها سيتم تغريمها مبلغا قدره 50 مليون دينار عراقي.

واوضح البيان انه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة والتحري في مديريات المرور العامة بالمحافظات الثلاث لإجراء فحص على السيارات المستوردة واخضاعها للتعليمات الصادرة، مشيرا الى ان لكل شركة استيراد سيكون لها نظام خاص للفحص، وحصول اية مخالفة في وثيقة الفحص فانه اضافة الى ما ستتخذه الوزارة من اجراءات سيتم فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على كل سيارة.

وبشأن السيارات المصدومة ذكرت الوزارة في بيانها ان الصدمة اذا لم تكن قد احدثت تأثيرا على متانة السيارة او كانت الصدمة بسيطة فسيتم ادخالها، منوها الى ان السيارات المصبوغة غير مشمولة بالتعليمات، والسيارات المفقودة بها اجزاء كبيرة يجب اكمالها.