وزير الهجرة والمهجرين يهنئ العراقيين بالذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي وصدور فتوى الجهاد الكفائي

هنأ وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى الشعب العراقي بالذكرى الخامسة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي .

وذكر السيد الوزير ان ” المرجعية الدينية في النجف الأشرف كان لها الدور الأكبر للسير نحو تحقيق الانتصارات وطرد عصابات الظلام الداعشية باعلانها يوم الجمعة ١٣ من شهر حزيران عام ٢٠١٤ للمواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح للتطوع في صفوف القوات الأمنية للدفاع والذود عن العراق و التصدي للارهابيين ، فهي مسؤولية الجميع ولا تختص بطائفة دون اخرى او طرف دون اخر وإن المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن الوطن واهله ومواطنيه وهو واجب كفائي “.

وتابع السيد موسى انه ” لا بد لنا ان نستذكر هذه الثورة العراقية العظيمة التي شارك فيها جميع شرائح المجتمع العراقي بكل اطيافه و اعراقه وفي مختلف قومياته وبيئاته من الجنوب الى الشمال و من الشرق الى الغرب , و اعطى هذا الحشد المقدس خير درس على الولاء الوطني و التمسك بوحدة العراق و امنه , فضلا عن اصراره على طهارة ارضه من دنس عصابات داعش المجرمة , فهم رسموا موقفا تاريخيا وطنيا و انسانيا و شرعيا و انقذوا بلدهم و المنطقة و العالم من خطر ارهاب داعش ” .

قسم الاعلام