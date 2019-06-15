اجتماع للخير والبركة الثقافية يقرر توسيع نشاطات الجمعية في المرحلة المقبلة

عقدت الهيئة الادارية لجمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم السبت المصادف ١٥ / ٦ / ٢٠١٩ اجتماعا تداوليا في مقرها العام ببغداد الكرخ برئاسة الشيخ مقداد البغدادي وبحضور اعضاء الهيئة الادارية.

وناقش الاجتماع نشاط الجمعية الخيري والتوعوي في فروعها بكربلاء المقدسة والمحمودية وبغداد وما تحقق من نتائج طيبة على الصعيدين الثقافي والانساني في شهر رمضان الماضي، واتفق المجتمعون على تطوير عمل الجمعية وفروعها في المحافظات في المرحلة المقبلة من خلال خطوات اكثر نشاطا وتوسعا لتشمل فئات مستهدفة اكبر واكثر.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

١٥ / ٦ / ٢٠١٩