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الاولمبية تستعد لإطلاق فعاليات الأسبوع الاولمبي الوطني السنوي 29 يونيو الجاري

غزة-دائرة الإعلام باللجنة الاولمبية

اجتمع الأمين العام المساعد باللجنة الاولمبية أ. محمد العمصي ظهر السبت مع اللجنة المكلفة بالترتيب والتحضير لفعاليات الأسبوع الاولمبي الرياضي الوطني الذي ينطلق بشكل سنوي؛ حيث من المقرر أن يقام خلال الفترة من 29 من الشهر الجاري وحتى 4-7 القادم في كافة محافظات الوطن والشتات .

وقال الأمين العام المساعد :”انه تم وضع التصور الخاص في المحافظات الجنوبية للفعاليات التي ستقيمها اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية المشاركة طيلة فترة هذا الأسبوع، وذلك من اجل إرسالها للأمانة العامة من أجل إخراج أسبوع رياضي متكامل لكافة محافظات الوطن واعتمادها من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية”.

وتابع العمصي أن الأسبوع الاولمبي الوطني سيشمل العديد من الألعاب الرياضية وسيكون افتتاح فعاليات بالتزامن مع محافظات الوطن حيث سيتم افتتاح أنشطة الأسبوع من أمام ضريح الرئيس المرحوم ياسر عرفات في رام الله ومن مؤسسة بيت الرئيس في مدينة غزة وكذلك إيقاد الشعلة في نفس التوقيت.

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