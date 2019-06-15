الحزب الإسلامي يهنئ الأسرة الصحفية العراقية بعيدها ويؤكد ان تضحياتها كانت نبراس معركتنا المصيرية ضد الارهاب

هنأ المكتب الإعلامي للحزب الإسلامي العراقي ، الأسرة الصحفية ، بالذكرى 50 بعد المائة لعيد الصحافة العراقية ، ذكرى صدور أول جريدة عراقية تحمل اسم ( الزوراء ) في الخامس عشر من حزيران عام 1869 .

وقال المكتب الإعلامي للحزب في تهنئته : إن عيد الصحافة العراقية مناسبة وطنية عزيزة ، كونها تبين سجل مفاخرها ، وتوضح حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها الصحفيون في معركتنا المصيرية ضد الارهاب الغاشم .

كما ودعا الجهات المسؤولة كافة لايلاء هذا القطاع المهم والحيوي المزيد من الرعاية والدعم ، عبر اسنادهم بالتشريعات الداعمة ، ومنحهم حقوقهم التي تتناسب مع مكانتهم ، ولا سيما ذوي الشهداء منهم ، تقديرا لدورهم الكبير في الدفاع عن عراقنا الحبيب .