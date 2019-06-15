Posted on by

الخبير محمد الشريف: مجلس النواب يسعى للهيمنة على قضاة المحكمة الاتحادية

دعا الخبير القانوني محمد الشريف إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فوراً، لافتاً إلى أن صيغته الحالية تعد تكريساً للمحاصصة وهيمنة على الهيئة القضائية.

وقال الشريف في حديث صحافي، إن “مجلس النواب يستعجل بطريقة غريبة في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بعيداً عن النقاشات مع الجهات ذات العلاقة”.

وأضاف الشريف، أن “السعي يأتي من أجل الهيمنة السياسية على المحكمة بمواد مثيرة للجدل اهمها تخويل مجلس النواب صلاحية اختيار قضاتها”.

وأشار، إلى أن “نجاح مجلس النواب بتمرير القانون وفق ما يتم الإعداد له حالياً معناه أن كتلة سياسية سوف تتولى تقديم قاض في المحكمة كما تم في وقت سابق الهيمنة على الهيئات المستقلة، ومن ثم يجب مناقشة القانون بصيغته الحالية فوراً كونه يعدً تكريساً للمحاصصة وهيمنة على الهيئة القضائية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close