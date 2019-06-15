الدكتور اياد علاوي يعلن انبثاق المنبر العراقي في محافظة بابل

اعلن رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي انبثاق تشكيل المنبر العراقي في محافظة بابل، وذلك ضمن خطة متكاملة لافتتاح فروعه في مختلف المحافظات .

وفي زيارة ميدانية اجراها سيادته الى المحافظة، جرت في اجواء ديمقراطية انتخابات اختيار اعضاء المجلس المركزي للمنبر في بابل، كما جرى انتخاب الشيخ عبد الرسول دبي الجبوري رئيسا للمنبر في المحافظة .

الدكتور علاوي اكد في كلمةً القاها بالمناسبة، ان محافظة بابل تعد بوابة الفرات الاوسط وانها منطلق لتحقيق الامن والاستقرار لما تمتلكه من تنوع يتميز بالالفة والمحبة، فضلاً عن دورها في تكوين الحضارة الانسانية.

واضاف سيادته ان التفاف المواطنين في محافظات العراق حول المشروع الوطني الذي يحمله المنبر العراقي يؤكد صحة نهجه ومسيرته، موضحاً ان الايام المقبلة سشتهد انبثاق المنبر في بقية المحافظات ليبدأ دوره التصحيحي في الاصلاح وتحقيق تطلعات ابناء شعبنا .

كما اكد سيادته على ان المنبر العراقي ليس حزباً جديداً وانما هو تجمع واسع لكل شخصيات الاعتدال والوطنية في العراق والتي تؤمن بعراق خالٍ من التهميش والاقصاء والمحاصصة والفساد.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

15 حزيران 2019