الذي استهدف ناقلات البترول الذي يريد شن حرب ضد ايران،

نعيم الهاشمي الخفاجي

دائما المستعمرين يخططون ويحددون اهدافهم قبل ان يعلنون عن بداية حروبهم، الحرب العالمية الاولى وضع الانكيليز والفرنسيين اهدافهم مسبقا للقضاء على الدولة العثمانية وتجزئت بلدان الشرق الاوسط وتقف خلهم بذلك الوقت امريكا قبل ان تبرز كقوة مهيمنة على العالم، وقضية اغتيال رئيس وزراء النمسا والتي كانت تسمى في المجر في مدينة زغرب البوسنية وحال وقوع جريمة الاغتيال شنت النمسا الحرب وتقاتل الحلفاء ودول المحمور انتهت بهزيمة منكره وتم احتلال اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية وتجزئت تركت الدولة العثمانية لدول مستقلة وولادة دولة بني صهيون في فلسطين بمباركة من خونة قادة العرب، هناك توجه صهيوني وهابي لضرب ايران، ونفسه جون كيري وزير خارجية امريكا في حكومة باراك حسين اوباما قال عندما وقعنا اتفاق نووي مع ايران اتصل بنا نتنياهو والملك السعودي طلبوا منا عدم توقيع الاتفاق النووي، ترمب بحملته الانتخابية رفع شعار الغاء الاتفاق النووي مع ايران، نتنياهو من اكثر المحرضين، بل كتاب اسرائيليين يساريين حذروا العالم من خطر نتنياهو وتهديده للسلم العالمي، ومن ضمن هؤلاء الكتاب الكاتب الون بن مائير ونشر مقال في صحيفة صوت العراق وتعرض لحملة اسائات من معلقين بغالبيتهم كتاب منهم كاتب معروف في الكتابه في اسماء مستعارة ابتدأها في اسم علي البيطحي ونهاها في اسم سجاد تقي كاظم والذي يكتب تعليقات صحيفة صوت العراق في اسماء اخرى مستعارة لكنها واضحة تحمل نفس المظمون الهزيل، هذا الكاتب العراقي الغير معروف بشكل مباشر والذي يرفض كشف هويته ويرفض اللقاء مع اجهزة الاعلام سجاد تقي كاظم بالحقيقة متصهين والكاتب الاسرائيلي الون بن مائير اكثر انسانية من هذا الشرير المدلس الكذاب الذي ينفذ مشاريع واجندات تستهدف العراق وبالذات اتباع المذهب الشيعي الجعفري، هذا المتصهين ينفذ اجندات دولية بالساحة العراقية ويفترض في اجهزة الاستخبارات والمخابرات العراقية البحث عنه والوصول اليه بظل توفر اجهزة الكشف وتقديمه للعدالة وكشف الجهات الدولية الداعمة له، الذي استهدف ناقلات البترول هي قوى تحاول اشعال حرب بالخليج ضد ايران، وانا لست مدافعا عن النظام السياسي الايراني، بل ان انتقد قادة ايران بسبب تبنيهم قضايا العرب، اهل الغدر والخيانة واقصد القادة ورجال دينهم الذي بات وهابيا بفضل المال الخليجي الناشر للوهابية، نتنياهو هدد بقصف ناقلات البترول التي تنقل البترول الايراني قبل فرض الحصار الامريكي، لكن عندما شاهد جدية الرد الايراني اذا استهدف نتنياهو ناقلات البترول الايراني فغير خطته بالتعاول مع ولي عهد السعودية محمد منشار و حاكم الامارات الخبيث ابن الطيب، لافتعال ازمات في استهداف ناقلات نقل البترول في الخليج وبحر عمان لكي يتم اتهام ايران ولشن حرب عليها، ماحدث امس، من استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان بوقت وجود ضيف ياباني وسيط لدى قادة ايران، البحرية الايرانية تتدخل وتنقذ حياة ٤٤ بحارا من اطقم الناقلتين التان تعرضتا لهجوم مسلح، بالمقابل لاحظنا حملات تنديد من مختلف دول العالم

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «مواجهة كبيرة» في منطقة الخليج {لا يتحملها العالم}، بعد الاعتداء الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان أمس وخلال لحظات واشنطن حملت مسؤوليته لطهران.

وبينما أكدت السعودية على لسان وزيرها للطاقة خالد الفالح، أمس، أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية بعد الاعتداء، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية. وذكر الفالح أن وزارة الطاقة وشركة {أرامكو} رفعتا درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة توفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

هههههههههههههههههههه الذي يريد الامن والاستقرار لايمكن ان يتصل في ادارة اوباما لرفض الاتفاق النووي مابين واشنطن وطهران،

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء أمس، إن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران مسؤولة عن الهجوم ضد ناقلتي النفط. وشدد على أن {أميركا ستدافع عن قواتها ومصالحها وتقف مع حلفائها وشركائها لحماية التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي}

هههههههههههههههه نعم المخابرات الصهيونية والامريكية مثل ماقال الاخ الزميل الاستاذ الكاتب العراقي مهدي قاسم لديها علم بذلك وتعرف من هو الفاعل، اكيد هم من ارسلوا من استهدف الناقلات.

ودفع مسرحية الاعتداء الولايات المتحدة إلى الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، أمس، لمناقشة «سلامة وحرية الملاحة»، طالبت خلالها بـ«جبهة قوية وموحدة» تواجه «النشاطات الخبيثة» لإيران في المنطقة العربية.

ههههههههه وهل يوجد اخبث بمن اشرف على تأسيس داعش وحسب اعتراف السيدة هيلري كلنتن،

وعبر غوتيريش، في كلمته خلال الجلسة الطارئة، عن قلق عميق إزاء ما سماه «الحادث الأمني»، وقال إنه «يندد بشدة» به. وشدد على «ضرورة إظهار الحقائق وتوضيح المسؤوليات». وتابع أنه «إذا كان هناك أمر لا يمكن للعالم تحمله، فهو مواجهة كبيرة في منطقة الخليج».

اما الأمين العام لجامعتنا المحروسة جامعة الدول العربية المسلوبة أحمد أبو الغيط الذي خصصوا له طائرة لكي يشارك في الجلسة، على أن «الحفاظ على أمن المنطقة العربية شرط محوري لصيانة منظومة الأمن العالمي»، محذراً من أن «تهديده أو النيل منه ينطوي على تبعات خطيرة لن تقف عند حدود منطقتنا العربية». ورأى أن «التضافر الدولي مطلوب لكي تصل إلى جيراننا رسالة واضحة لا لبس فيها بأن النشاطات التخريبية لم تعد مقبولة»

هههههههههههههههههههههههههه اقول لانلوم الصهاينة عندما يقتلون الطفل الفلسطيني ويطالبون العالم ان يحميهم من الفلسطينيين ههههههه نعم المشهد اليوم واضح باليمن لكل من عنده بصيرة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.