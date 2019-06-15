الزوبعي يكشف سبب مشاجرته مع الخربيط داخل البرلمان

قال النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، السبت، إن المشاجرة التي نشبت بينه وبين النائب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط، سببها الدعوى المقامة من قبله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الزوبعي اليوم (15 حزيران 2019)، متهما فيه “النائب عبد الله الخربيط بالتجاوز والاندفاع الشخصي على خلفية الدعوى المقامة ضد الحلبوسي بخصوص صحة الرئاسة والشكوك التي اثيرت حولها”، معتبرا موقف الخربيط “تطاولا وتجاوزا دون وجه حق”.

وتابع الزوبعي، أنه “سـيقوم برفع دعوى قضائية ضد الخربيط على خلفية هذا الموقف”، مؤكدا “استمراره بمتابعة ملف الدعوى المقامة ضد الحلبوسي بخصوص رئاسته”.

وشهدت جلسة البرلمان، اليوم السبت، شجارا وتشابك في الأيدي بين النائبين طلال الزوبعي وعبد الله الخربيط على أثر خلاف حاد بينهما.

وقال مصدر من داخل البرلمان، إن “الخلاف نشب بسبب الدعوى القضائية التي رفعها النائب طلال الزوبعي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للطعن بجلسة فوزه برئاسة المجلس”.

وأكد المصدر ان “الكتل لاتزال متقاطعة بشأن منصبي أمين عام ومدير مكتب رئيس الوزراء رغم التصويت عليهما الخميس الماضي، حيث لاتزال الكتل تحاول ضمان حصصها من المناصب مقابل تصويتها على المنصبين المذكورين”.

واشار إلى أن “الزوبعي غادر قاعة المجلس وآثار اللكمات كانت واضحة عليه”.