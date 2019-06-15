السودان إلى أين ..؟!

بقلم : شاكر فريد حسن

في التاسع من ديسمبر الماضي اندلعت الاحتجاجات السلمية في السودان ، وذلك تحت وطأة التردي الاقتصادي ، حيث طالب المحتجون بتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، ثم ارتفع سقف المطالب إلى الاطاحة بعمر البشير ، ومع تشبث البشير المجرم بالسلطة ، وعجز النظام السوداني الحاكم عن الوفاء وتحقيق المطالب الجماهيرية ، تم تطوير أسلوب الاحتجاجات ، والانتقال من التظاهرات إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر قيادة القوات المسلحة ، لينتهي الامر بانتصار الارادة الشعبية بسقوط نظام البشير والإطاحة به وفراره في الحادي عشر من نيسان المنصرم .

لكن الذي حدث أن الطغمة العسكرية سرقت السلطة بعد الاطاحة بعمر البشير وزبانيته ، ما يعني أن السودان الغارق في صراعات مريرة متواصلة منذ سنوات طويلة ، يعيش الآن مرحلة سوداء أخرى في تاريخه ، وفي طريقه إلى المجهول من جديد بفعل اللعبة القذرة التي تديرها قيادة العسكر السودانية .

لن يكون السودان بخير ، ولن يعيش شعبه حياة هانئة وسعيدة ، ما دامت النظم السياسية المستبدة تحكمه ، وتسرق خيراته ، وتغتال أصوات الحرية والعدالة والديمقراطية فيه .

ولكن مهما طال الليل والسحب الحالكة ، ورغم الممارسات الاستبدادية العسكرية ، فإن الشعب السوداني مصمم على مواصلة درب الكفاح والاحتجاج والثورة الشعبية ، حتى تتحقق مطالبه وآماله وأحلامه بمعانقة ضوء الشمس والحرية ، وسيخرج في نهاية المطاف منتصرًا عزيزًا شامخًا كالرواسي والجبال ، وسيحرر أجهزة الدولة من الذين اغتصبوا السلطة بالقهر والاستبداد ، وبالحديد والنار . والنصر دائمًا وأبدًا حليف الشعوب المستضعفة المناضلة والمكافحة ، المؤمنة بالغد السعيد والمستقبل الجميل .