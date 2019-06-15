Posted on by

الشركة العامة للصناعات الفولاذية تباشر بأنتاج وتجهيز خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية الى الشركة العامة للحديد والصلب

باشرت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بأنتاج وتجهيز خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية لمشروع تأهيل مصنعي الصلب والدرفلة وخدماتهما في الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة.
واشار مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة إلى أن عمليات إنتاج الابراج ستجري في مصنع الكرينات والابراج والغلونة التابع للشركة بعد ان تمت تهيئة المواد الأولية والعدد الضرورية للمباشرة بتجهيز وتنفيذ خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة 132KV الى الشركة العامة للحديد والصلب وفق العقد المبرم بين الطرفين ، مؤكدا حرص الشركة على انجاز العمل في الموعد المحدد بدقة وكفاءة عالية.
واشار المدير العام الى ان الشركة العامة للصناعات الفولاذية تمتلك امكانيات مادية وبشرية ولديها الامكانية والقدرة على تجهيز وزارات الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها المتنوعة الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close