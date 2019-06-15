الشركة العامة للصناعات الفولاذية تباشر بأنتاج وتجهيز خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية الى الشركة العامة للحديد والصلب

باشرت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بأنتاج وتجهيز خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية لمشروع تأهيل مصنعي الصلب والدرفلة وخدماتهما في الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة.

واشار مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة إلى أن عمليات إنتاج الابراج ستجري في مصنع الكرينات والابراج والغلونة التابع للشركة بعد ان تمت تهيئة المواد الأولية والعدد الضرورية للمباشرة بتجهيز وتنفيذ خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة 132KV الى الشركة العامة للحديد والصلب وفق العقد المبرم بين الطرفين ، مؤكدا حرص الشركة على انجاز العمل في الموعد المحدد بدقة وكفاءة عالية.

واشار المدير العام الى ان الشركة العامة للصناعات الفولاذية تمتلك امكانيات مادية وبشرية ولديها الامكانية والقدرة على تجهيز وزارات الدولة والقطاع الخاص بمنتجاتها المتنوعة الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.