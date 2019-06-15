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العراق على موعد مع انخفاض لدرجات الحرارة واجواء مثالية

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة ان يشهد عموم العراق انخفاضا في درجات الحرارة بدءا من منتصف الاسبوع المقبل.

وقال عطية اليوم، ان ارتفاعا مؤقتا بدرجات الحرارة يستمر يومي السبت والاحد فقط ، ومتوقع ان تصل درجة الحرارة في الظل خلال ساعات الظهيرة في مدن الجنوب الى ما بين 49-50 مئوية، و ما بين 47-48 مئوية في المنطقة الوسطى، و ما بين 45-46 درجة في المنطقة الشمالية.

ونوه الى ان ذروة الحرارة ستكون يوم الاحد وستتجاوز المعدلات اليومية، مبينا ان الرياح ايضا ستكون ساكنة او متقلبة الاتجاه السبت والاحد.

وزاد بالقول البيان ان درجات الحرارة تعود للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، اما يوم الاربعاء المقبل فسنعيش اجواء (مثالية) صيفية اقرب للاعتدال.

واستكمل قائلا “سنشهد انخفاضا محسوسا بدرجات الحرارة واستقرار الرياح شمالية غربية يستمر ليومين او ثلاثة ايام”.

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