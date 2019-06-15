العراق يعلن احتراق اكثر من 45 الف دونم وانقاذ مساحة شاسعة خلال مدة قصيرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن احتراق اكثر من 45 الف دونم من الاراضي الزراعية من 8 آيار 2019 ولغاية اليوم في عموم العراق.

وذكرت المديرية في بيان، انها سجلت 296 حادث حريق للمحاصيل الزراعية من تاريخ 8 ايار 2019 لغاية 13 حزيران 2019 في عموم العراق.

وبينت ان المساحة المحترقة بلغت 46016 دونما، والمساحة المنقذة بلغت 1539540 دونما.