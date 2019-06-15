أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن احتراق اكثر من 45 الف دونم من الاراضي الزراعية من 8 آيار 2019 ولغاية اليوم في عموم العراق.
وذكرت المديرية في بيان، انها سجلت 296 حادث حريق للمحاصيل الزراعية من تاريخ 8 ايار 2019 لغاية 13 حزيران 2019 في عموم العراق.
وبينت ان المساحة المحترقة بلغت 46016 دونما، والمساحة المنقذة بلغت 1539540 دونما.
العراق يعلن احتراق اكثر من 45 الف دونم وانقاذ مساحة شاسعة خلال مدة قصيرة
أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن احتراق اكثر من 45 الف دونم من الاراضي الزراعية من 8 آيار 2019 ولغاية اليوم في عموم العراق.