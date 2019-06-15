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القوات الامنية تقبض على مخمورين فتحوا النيران صوب المارة جنوب العراق

أعلنت شرطة محافظة ذي قار جنوب العراق يوم السبت عن القاء القبض على ثلاثة مخمورين أطلقوا النار على المارة بقضاء الشطرة.

وذكر اعلام الشرطة في بيان اليوم ان مفارز مديرية شرطة قضاء الشطرة تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين مخمورين يستقلون سيارة نوع (تو يو تا بيك آب) وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع ( مسدس ) وذلك لارتكابهم جريمة إطلاق النار على المارة.

واوضح البيان ان احد المواطنين تقدم بدعوى قضائية ضد عجلة أطلق منها عيارات نارية تجاه المارة دون وقوع اصابات ومن خلال المتابعة وسرعة الاستجابة تم ضبط العجلة والقبض على كل من ( ع . ي . خ ) والمتهم ( ع . ن . ص ) من سكان قضاء الشطرة والمتهم ( م . ه . م ) من سكان محافظة نينوى يعمل لدى المتهم الأول بصفة بناء، مشيرا الى انه اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا .

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