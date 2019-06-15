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المعارضة الوطنية تطالب مصر باغلاق مكتب البى بى سى ووكالة رويترز بمصر وطرد السفير البريطانى

بيان اعلامى

طالب المجلس السياسى للمعارضة الوطنية المصرية الحكومة المصرية وكافة الجهات المسئولة عن الاعلام بمصر باغلاق مكاتب البى بى سى بمصر ومكتب وكالة رويترز البريطانية بالقاهرة وطرد السفير البريطانى من القاهرة

واكد زيدان القنائى للمتحدث الرسمى لمجلس المعارضة الوطنية المصرية ان وسائل الاعلام البريطانية تحولت الى ابواق لجماعة الاخوان بالخارج وصوت لجماعة الاخوان وتبث اخبار جماعة الاخوان والتنظيم الدولى للاخوان بجانب وسالئل الاعلام التركية وقنوات تركيا التى يدعمها حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان الحاكم بانقرة

ودعا الخارجية المصرية الى ضرورة طرد السفير البريطانى من القاهرة واغلاق مكاتب البى بى سى ووسائل الاعلام البريطانية التى تروج دون غيرها للاخبار والبيانات الصادرة فقط عن جماعة الاخوان وتنظيم الاخوان الدولى حيث تتلقى وسائل اعلام بريطانية كبرى تمويل مالى من قطر والتنظيم الدولى للاخوان لعمل دعاية دولية لتلك الجماعة

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