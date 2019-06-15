الميليشيات تعتقل معلمي مدارس ومواطنين في عفرين‎ .. التعامل مع PYD التهمة الجاهزة

بهدف وضع مخطط الحوارات المقرر إجراءها مع الأطراف التي ستشارك في الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، يجتمع رئيس وزراء الإقليم المكلف مسرور بارزاني، اليوم السبت، مع الوفد المفاوض السابق للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأفاد مصدر مطلع من مكتب مسرور بارزاني أن رئيس الوزراء المكلف سيجتمع مغ الوفد المفاوض السابق للديمقراطي الكوردستاني، بهدف وضع مخطط الحوار مع الأطراف التي ستشارك في تشكل الكابينة الوزارية الجديدة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من المقرر أن يبدأ مسرور بارزاني لقاءاته في أقرب وقت «حيث يجري أول لقاء مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الطرف الأساسي في تشكيل الحكومة».