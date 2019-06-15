الهند تفرض رسوم على بضائع امريكية لسبب غريب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

فرضت الحكومة الهندية ضرائب على بضائع امريكية بسبب توقف واشنطن عن اعطاء مساعدات بشكل مجاني للهند،

قال مسؤول هندي أمس الجمعة، إن الهند فرضت رسوما عقابية على أكثر من 20 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بعد قرار واشنطن إلغاء بعض المزايا التجارية التي كانت تمنحها لنيودلهي.

تأتي الخطوة الهندية في أعقاب قرار الولايات المتحدة إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند اعتبارا من 5 يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يهدد بتصاعد التوتر التجاري بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة الهندية: «سيتم إخطار وزارة المالية بالسلع التي ستخضع للرسوم الإضافية في وقت لاحق من اليوم أو غدا».

الهند تعاقب امريكا بسبب توقف امريكا عن اعطاء مساعدات مالية مجانية للهند بينما ترمب حلب دول الخليج واخذ مئات مليارات الدولارات بالعلن ولم يجرأ احد ان يقول له اوقف حلبنا، بل الابقار السمينية تعطي اضرعها للحلاب ترمب لمواصلة حلبها، الامة الهندية راقية تستحق الاحترام والتقدير استطاعت ضمان عيش مشترك ومسالم لاكثر من ٥٠٠ قومية وديانة وعرقيه مختلفة بالهند ضمن دولة فدرالية بقيادة هندوسية، يوجد ٣٠٠مليون مسلم هندي ويعتبرون اقلية بالهند كمواطنين هنود، كم هي الامة الهندية عظيمة، بحيث اصبح الكثير والكتاب العرب والعراقيين يقولون ياليتنا كنا هنود، واتذكر قبل عدة سنوات كتب الاستاذ الكاتب العراقي مهدي قاسم مقالا بصحيفة صوت العراق يحمل العنوان التالي ياليتني كنت هنديا، وكان صائبا بما قال بظل النموذج السيء لانظمة الحكم العربية بشكل عام والعراقي بشكل خاص.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.