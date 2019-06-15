الى / وزير الخارجية العراقي السيد محمد علي الحكيم

ننقل لكم معاناة المستخدمين المحليين في السفارات العراقية ونطلب منكم انصافنا ومساعتنا والحفاظ على حقوقنا.

1. الايعاز الى البعثة بالتعامل معنا باحترام لما نتعرض له من سوء معاملة وكئننا ( خدم او عبيد) واجبارنا على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الخاصة بهم ودون انصاف وحتى منتصف الليل وفي حالة الاعترض ستتعرض الى تهديد ( انهاء الخدمات ) وخاصة السيد السفير (حيث ان السفير له صلاحيات مفتوحة ويعمل ما يحلو له دون قيد او حساب وفي حالة عدم تطبيق الاوامر وان كانت مخالفة للقانون فستتعرض الى انهاء خدماتك فوراً) ناهيك عن ما يكلفنا به لخدمة اولاده وعقيلته. لذى نرجو من معالي الوزير وضع هذه الصلاحيات ضمن اطار قانوني واضح وصريح.

2. الايعاز للبعثة بمنحنا الاجازة السنوية حسب القانون لعدم منحنا الاجازة السنوية بحجة الحاجة الينا بينما يتمتع كادر بالبعثة بفترة الاجازة كاملة في الوقت الذي يضطر فيه المستخدم المحلي بالحضور الى السفارة حتى في ايام العطل.

3. زيارة الراتب الشهري الذي نتقاضاه حيث ان الرواتب قليلة جدا مقارنة مع ارتفاع المستوى المعيشي حيث وسبق وان اصدرت الوزارة تعليمات بتخفيض رواتبنا وان نسبة التخفيض عالية جداً واثرت على مستوانا المعيشي بشكل سلبي وخاصة في دول اسيا وافريقيا، حيث ان المستخدم المحلي يتحمل مصاريف السكن والعلاج والنقل والكهرباء والماء …. الخ ويتقاضى راتبه بدون اية مخصصات اخرى.

4. منح النساء اجازة امومة (اجازة ولادة) لمدة سنة واحدة وبراتم تام وليس كما جاءت في التعلميات (72) يوماً.

5. منح المستخدم المحلي مخصصات ساعات العمل الاضافية (العمل خارج اوقات الدوام الرسمي) حسب القانون والحد من ظاهر استغلال ضعف المستخدم المحلي واجباره على العمل لساعات متاخرة دون مقابل.

6. تحديد ساعات العمل الرسمي في العقد حفاظاً علينا من تعرضنا للظلم من قبل كادر البعثة على ان لا يتجاوز 10 ساعات عمل يوماً مع تمتعنا بالعطل الرسمية وعطل نهاية الاسبوع.

7. تسجيل المستخدم المحلي في دائرة التقاعد لضمان حقوقه بعد بلوغه سن التقاعد ووضع قانون صريح وواضح ومحكم يعمم على جميع البعثات وعلى البعثة الالتزام به.

8. تخصيص بريد رسمي لاستلام الطلبات ليتسى لنا ان نكون على تواصل مع مركز الوزارة على دوام.

راجين من معاليكم اعادة النظر في تعليمات المستخدمين المحليين ودراسة الموضوع من قبلكم ورفع الظلم عنا وانصافنا حيث اننا نتعرض الى ظلم واهانة واسائة من قبل الكادر الدبلوماسي ورئيس البعثة وخاصة السفراء الذين لا يملكون ذرة من الرحمة والعدالة والرأفة … ولا يسع لنا سوى ان نقول لهم ( نعم سمعا وطاعة )

نحن بأنتظار انصافكم لنا ….مع التقدير