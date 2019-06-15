(بالفيديو) عراك في البرلمان العراقي بين الخربيط والزوبعي .. والسبب!

تناقل نشطاء ووسائل إعلام، اليوم السبت، شريطاً مصوراً يظهر عراكاً بالأيدي بين النائبين عبد الله الخربيط وطلال الزوبعي.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار طلال الزوبعي، إن سبب المشاجرة التي بينه وبين النائب عن تحالف المحور عبد الله الخربيط، هو الدعوة المقامة من قبله ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي «بخصوص صحة رئاسته والشكوك المثارة حولها»، مؤكدا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد الخربيط.

وأكد الزوبعي في تصريح له، أنه سـيقوم برفع دعوى قضائية ضد الخربيط على خلفية هذا الموقف، مؤكدا أنه سيبقى مستمراً بمتالبعة ملف الدعوة المقامة ضد الحلبوسي بخصوص رئاسته.