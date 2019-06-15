بعد تعرضها لحادث دهس في بغداد .. الصحة العراقية: حالة الناشطة الحقوقية هناء ادور مستقرة

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الصحية للناشطة المدنية هناء ادور، التي تعرضت لحادث دهس بسيارة، مساء الجمعة، عقب انتهاء تظاهرة في ساحة التحرير حيث كانت قد ألقت كلمة في ذكرى سقوط الموصل (مركز محافظة نينوى).

وقالت الوزارة في بيان، إن «مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبدالغني سعدون الساعدي زار ادور في المستشفى وبين أن وضعها الصحي مستقر حالياً وتتلقى العناية اللازمة»، مضيفاً «ستجرى لها عملية تثبيت داخلي للجزء العلوي لعظم القصبة الأيسر»، لافتاً إلى أن «كل الجهود ستكون مبذولة حتى تتماثل للشفاء التام».

وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قال في بيان في وقت سابق، طالعت (باسنيوز) نسخة منه، إن «حادث الدهس الذي تعرضت له الناشطة المدنية هناء ادورد في بغداد أدى إلى إصابتها في الحوض والرأس».

وكان القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي، قد أعلن في منشور على صفحته في ‹فيس بوك›، إن «الناشطة هناء إدورد تعرضت إلى حادث دهس بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد».

وأضاف أنه «تم نقلها إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن «حالتها الصحية حرجة».

ولم ترد بعد أية أنباء عن هوية الشخص الذي قام بدهس الناشطة العراقية.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد الجمعة، تظاهرة استذكارا لجريمة سبايكر وسقوط الموصل وثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش عام 2014.

ومؤخراً، تعرضت ناشطات وشخصيات عراقية معروفة لحوادث قتل مشبوهة قيدت ضد مجهول، من بينهن رفيف الياسري وتارا فارس وسعاد العلي ورشا الحسن واخريات.

وهناء إدور ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومدافعة عن حقوق المرأة وسكرتيرة جمعية ‹الأمل› العراقية التي أسستها عام 1992، ومثلّت رابطة المرأة العراقية في الهيئة التنفيذية لاتحاد النساء الديمقراطي العالمي في برلين للفترة من 1972- 1982.

وهي من مواليد مدينة البصرة (جنوب العراق)، التحقت في عام 1985 بحركة الأنصار التابعة للحزب الشيوعي العراقي في جبال كوردستان. وهي إحدى الخبيرات المعتمدات من قبل المنظمة العالمية لمراقبة حقوق الإنسان.