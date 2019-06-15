بومبيو يهاتف عبد المهدي ويناقشان تطورات الازمة بين امريكا وايران

اجرى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس وزراء العراق عادل عبد المهدي ناقشا خلالها تطورات الازمة بين الولايات المتحدة وايران.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي ان الاخير “تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من بومبيو، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية”.

واضاف البيان ان “بومبيو اثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والاقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد ، اضافة الى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب”.

واردف البيان ان رئيس مجلس الوزراء “اكد اهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارهاب”.

وتابع البيان ان “عبد المهدي أبدى موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة”، مشيرا الى “اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة واوربا والعالم” .