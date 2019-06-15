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تركيا تعلن قتل 48 عنصرا من حزب العمال بعملية في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 48 “إرهابياً” منذ بدء عملية المخلب ضد منظمة “بي كا كا” باقليم كوردستان.
وقال بيان صادر عن الوزارة الجمعة، أن “ثلاثة إرهابيين من “بي كا كا” تم تحييدهم في إطار عملية المخلب الجارية بنجاح ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة “هاكورك” شمالي العراق.
وأوضح البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية المخلب بلغ 48 “إرهابياً”.
وتصنف تركيا حزب العمال الكوردستاني بالارهابي.
وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية “عملية المخلب” بمنطقة “هاكورك” باقليم كوردستانوالتي تستهدف مواقع وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

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