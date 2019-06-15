تعرض قاعدة جوية عسكرية في العراق للقصف

افادت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة بتعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بقذائف الهاون.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش، تم اخماد النيران دون اي اضرار بشرية.