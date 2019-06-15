رغبة ألمانية بتطوير العلاقات مع كوردستان في كافة المجالات رئيس الوزراء المكلف يستقبل وفداً ألمانياً رفيعاً …

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، اليوم السبت، نائب وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني مارتن ياجر، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء الذي حضره كل من السفير الألماني لدى العراق والقنصل الألماني لدى أربيل، جرى بحث العلاقات الثنائية بين ألمانيا وإقليم كوردستان، والمستجدات الأخيرة في المنطقة بشكل عام.

مسرور بارزاني ثمّن دور ألمانيا في دعم وتأييد إقليم كوردستان، ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب، وحل مشاكل المنطقة عبر الحوار، وأكد أن إقليم كوردستان كما كان دائماً يرغب في حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ضمن إطار الدستور وعبر الحوار البنّاء.

من جانبه أعرب المسؤول الألماني عن تهانيه لـ مسرور بارزاني بمناسبة تكليفه بتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في عمله وبرنامجه الحكومي، كما أكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع إقليم كوردستان في كافة المجالات، ودعمها للإقليم بقوة.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التطرق لأوضاع النازحين واللاجئين، وملف إعادة إعمار المناطق التي تدمرت إبان الحرب على داعش.