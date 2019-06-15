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غرق طفل ومراهق في اربيل والسليمانية

غرق طفل سائح يوم الجمعة في مياه مصيف بقضاء جومان السياحي (160 كم) شمال شرق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وغرق طفل يبلغ من العمر اربع سنوات من اهالي قضاء جمجمال بالسليمانية في مياه “كلي سركران” في جومان كان قد قدم مع اسرته للسياحة والاصطياف.

وبحسب شهود عيان فان فرق الدفاع المدني لا تزال تبحث عن جثة الطفل في المصيف.

الى ذلك لقي مراهق حتفه غرقا في مياه “قمتران” في حدود قضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة الغابات والبيئة في منطقة “راپـڕین” المقدم حسين عبد الله في بيان، ان مراهقا يدعى (م، ه) يبلغ من العمر 17 عاما غرق اثناء السباحة.

واضاف ان فرق الانقاذ تمكنت من انشال جثة المراهق من مياه “قمتران”.

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