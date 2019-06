ماذا يعني رمز الصليب ؟

محسن السراج

الصليب في بلاد الرافدين هو رمز الحياة وهو يمثل رحلة الشمس والجهات الأربعة وقد ورد في المندائية : مبطلّ باطلي شمش , ولكن في الديانة المسيحية والأسلامية ورد ( ملعون من علق على خشبة ) تثنية 21_23 وورد في القرآن ( أن يقتلوا أو أن يصلبوا ) المائدة آية 33 , ولكن في المندائية هناك الراية المندائية وتسمى درفش , دربش وهي رمز الحياة والبعث وفي مصر القديمة وجد صليب عنخ وهو مفتاح الحياة عند المصريين القدماء ,( الصليب والدرفش متشابهان والدرفش أقدم من الصليب وكلاهما رموز أصلها من بلاد شنعار أي مابين النهرين ) 1

وتذهب بعض الدراسات التأريخية (أن الصليب أصله من بابل القديمة قبل أن ينتشر الى مناطق العالم مثل سورية , مصر , اليونان , الهند , المكسيك واستخدم كرمز في مصر وسورية واليونان وفارس وأوروبا وبعض أجزاء أفريقيا , هناك أدلة على وجوده قبل المسيحية نجدها في المتحف البريطاني

effigy of king Samsi_ Vul of Assyria

وأيضا ً الإلهة ديانا اليونانية ) 2 , ورد أن الصليب في زمن الرومان استخدم في التعامل الوحشي مع المجرمين وأتهم المسيحيون بأنهم عبّاد الصليب في القرن الثاني الميلادي , والصليب قبل المسيحية هو رمز وثني استخدم بعد ثلاثة قرون من المسيحية في زمن constantine , البروتستانت يرفضون ولكن البعض يفعل وفي القرن السادس الميلادي ظهر الصليب مع المسيح كرمزية , الدائرة رمز الإله الكلتي الشمس ظهرت مع الصليب في إيرلندا , سكوتلاند , غرب فرنسا , شمال غرب اسبانيا ومنذ القرن السادس الميلادي حتى 1200 كان يرفع في إيرلندا ولكن حين سيطرة الكاثوليك على بريطانيا تضاءل استخدامه ولكن منذ القرن 19 مع القومية Irish انتصبت هذا النوع من الصلبان في إيرلندا خصوصا ً في المقابر وقد ظهر مثل هذا الصليب من قبل في الحضارة المصرية القديمة إله الشمس المصري رع وهناك ( الصليب الذي تكون أذرعه متساوية وهذا الصليب ظهر في في بلاد وادي الرافدين وهو يمثل جهات الأرض الأربعة ) , والآن بعد هذه النبذة التاريخية الموجزة ماذا يعني الصليب وماذا تعني الدائرة , أو لنقل المفتاح ما أظنه ربما يكون الصليب رمز للمركزية القضيبية والتحول من المجتمع الأمومي الى المجتمع الأبوي وأما الدائرة فهي رمز للأنوثة والأم وأنفصال الدائرة عن المفتاح الصليب هنا هو ربما بداية التحول التام الى المجتمع الأبوي , وقد ذكر الفيلسوف كليمنت من الأسكندرية أن إشارة الرب هي الصليب عام 211 م و 216 م وخلال القرن السادس عشر حصلت في ألمانيا موجة تحطيم الإيقونات وأنتشرت في كل أوروبا وأقترن هذا الرفض بالكالفينية , لقد توصلت الى تحليل رمز القضيب بواسطة تحليل رموز الأحلام في مدرسة التحليل النفسي وفيما بعد عثرت على الأدلة الآثارية والتأريخية وهذا يعني أن تقنية التحليل النفسي تكاد تكون علما ً the disembodied phallus is also formed into across

أصبح رمز الخلاص وهو رمز وثني والصليب يعلق كقلادة قوة حامية , هل تعمل إشارة الصليب بالأصبع الوسطى ثنائية الرب والإنسان , هل بثلاثة أصابع الاقانيم الثلاث أم بخمسة أصابع جراح المسيح الخمسة , الكاثوليك يعلمون اشارة الصليب من الكتف الأيسر الى الأيمن فيما الأرثوذكس الشرقيين من اليمين الى اليسار هل لهذا علاقة بطريقة أتجاه الخط في الكتابة ؟ the cross is an ancient pagan phallic symbol of the male penis

الصليب رمز قضيبي وثني قديم ل قضيب الذكر وقد كانت عبادة الجنس في المعبد البابلي حيث واهبة الجنس أو اللذة الجنسية , الفتاة تتطوع لخدمة الجنس المقدس في المعبد وعبادة عشتار 5 , كذلك وجد في نينوى القديمة صليب رمز التضحية في الحقبة الآشورية وهو رمز يمثل الشمس وعبادتها , ( إشارة الصليب استخدمت في الاساطير البابلية واستخدمت من قبل الوثنيين لأغراض سحرية , الشكل الأصلي للحرف T حيث بداية اسم تموز ) 6 أو دموزي الراعي السومري

