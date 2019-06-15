مستشفى الكفيل ترفع دعوى قضائية ضد مراسل صحفي في كربلاء

١٤/٦/٢٠١٩

رفعت مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية في كربلاء، دعوى قضائية ضد مراسل فضائية آي نيوز على خلفية تقرير تلفزيوني.

مراسل آي نيوز حيدر هادي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه “تلقى تبليغا من المحكمة رفعها ضده مشفى الكفيل على خلفية نشره لتقرير تلفزيوني عن شاب اخذت منه المستشفى 39 مليون دينار عراقي، وانتهت العملية بخسارة ساقه والآن يرقد في العناية المركزة في مشفى الحسين العام الحكومي”.

مضيفا انه تلقى اربع دعوات قضائية خلال هذا العام بسبب كشفه ملفات فساد لجهات مختلفة في المحافظة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تستنكر ما يتعرض له الصحفيين من تضييق بوسائل متعددة وابرزها استخدام القضاء كوسيلة للمنع و تكميم الأفواه و تقييد الحريات، وذلك استنادا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية الماضية، اذ يعد ذلك انتهاكا صريحا للدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بكل اشكاله. وتطالب الجمعية الجهات القضائية في كربلاء و سائر المحافظات بدراسة موضوعية تسبق قبول اي دعوى قضائية من جهات متنفذة ضد الاعلاميين.