مقداد البغدادي يبارك ذكرى تأسيس الحشد الشعبي ويعتبر فتواه طوق نجاة للعراق من الخراب

صرح الاستاذ مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الجمعة المصادف ١٤ / ٦ / ٢٠١٩ حول ذكرى تأسيس الحشد الشعبي ، ومما جاء فيه:

تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة لأطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي في وقت عصيب كان يمر به العراق في مواجهة أعتى موجة إرهابية تكفيرية اجتاحت البلاد آنذاك.

وأضاف: ان هذه الخطوة كانت طوق النجاة للعراق والمحفز الحقيقي لابناءه الذين لبوا النداء وتوجهوا فرادا وجماعات الى المحافظات الثلاث لا يحملون سوى الايمان والسلاح الخفيف ليسطروا اروع الملاحم في الفداء والتضحية بالغالي والنفيس.

وختم الاستاذ مقداد تصريحه: ان هذه الخطوة التي حققت النصر الناجز وتحولت الى شكلها المؤسسي الحالي ما زالت بحاجة الى دعم عوائل شهداء الحشد الشعبي والى جرحاه وفصائله المجاهدة لأنها خطوة تاريخية تستحق البقاء والاستمرار ما دامت الإخطار تحيق بالعراق.

رحم الله شهداء الحشد الشعبي بهذه المناسبة وعافى جرحاه وحفظ فصائله أفرادا وجماعات.

المكتب الاعلامي

١٤ / ٦ / ٢٠١٩