هزة جديدة تضرب جنوب شرقي العراق

افاد مصدر، اليوم السبت، بحدوث هزة ارضية في قضاء جنوب شرقي العراق.

وابلغ المصدر بأن هزة بقوة 3.4 ريختر صباح اليوم 15/6 تبعد 22كم شمال شرق قضاء علي الغربي في الساعة 8:38:06 بالتوقيت المحلي.

واضاف انه لم يثبت الشعور بالهزة الارضية لحد الان.