هزة جديدة تضرب جنوب شرقي العراق

افاد مصدر، اليوم السبت، بحدوث هزة ارضية في قضاء جنوب شرقي العراق.
وابلغ المصدر بأن هزة بقوة 3.4 ريختر صباح اليوم 15/6 تبعد 22كم شمال شرق قضاء علي الغربي في الساعة 8:38:06 بالتوقيت المحلي.
واضاف انه لم يثبت الشعور بالهزة الارضية لحد الان.
افاد مصدر، اليوم السبت، بحدوث هزة ارضية في قضاء جنوب شرقي العراق.
وابلغ المصدر بأن هزة بقوة 3.4 ريختر صباح اليوم 15/6 تبعد 22كم شمال شرق قضاء علي الغربي في الساعة 8:38:06 بالتوقيت المحلي.
واضاف انه لم يثبت الشعور بالهزة الارضية لحد الان.
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