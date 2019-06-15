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وصول وفد من نادي ريال مدريد الاسباني الى عاصمة اقليم كوردستان

وصل وفد من نادي ريال مدريد الاسباني يوم السبت الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكتب مدير شرطة محافظة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان وفدا مؤلفا من 3 اشخاص من النادي الاسباني وصل اليوم الى مطار اربيل الدولي اذ من المقرر ان يمكث لمدة سبعة ايام في الاقليم.

واشا الى ان الهدف من زيارة الوفد الى اقليم كوردستان اجراء مراقبة ومتابعة لإيجاد لاعبين مهاريين، مبينا ان الوفد ينوي خلال الايام المقبلة زيارة الاكاديميات، ومراكز التدريب الرياضي في مدن ومناطق الاقليم.

وتابع اللواء الحقوقي طلعت ان الوفد سيجري متابعة للاعبين الناشئين الذين لا تتجاوز اعمارهم 15 عاما، وفي حال اخياره لأي لاعب كوردي مهاري فإن الوفد سيقدم له التسهيلات اللازمة للتواصل مع اكاديمية نادي ريال مدريد الاسباني.

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