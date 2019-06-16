أول خيبة و خذلان يسببهما ترامب لحلفائه الخليجيين !! ..

بقلم مهدي قاسم

في أكبر مهانة فريدة في التاريخ

وجهها ترمب لحكام خليجيين عندما طالبهم بالدفع مقابل تأمين الحماية الأمنية لهم ، وقد لب بعض حكام الخليج طلبه و رغبته فدفع النظام السعودي أكثر من 450 مليار دولار على شكل صفقات وعقود ثمنا الحماية هذه كما فعل الأمراء الإماراتيين بينما ثمن الحماية الكويتية لأمريكا

فمضمونة مقدما ..

وقد رأى بعض من العراقيين

المتحمسين للسياسة الأمريكية ــ و الذين يعدون ملكيين أكثر من الملك نفسه !!ــ أنه لا يوجد أي مأخذ على ذلك ، بل وهو أمر طبيعي حسب اعتقادهم ، من أجل توفير مستلزمات و ظروف الأمن والاستقرار والازدهار في البلدان الخليجية..

طيب فليكن هكذا ، إلى حد قد

نتفق معهم ــ ولو شكليا ــ بخصوص ثمن الحماية من أجل الاستقرار و الازدهار ..

ولكن ها هي سفن و موانئ خليجية

تتعرض لعمليات تخريب متعمدة من قبل النظام الإيراني ــ بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين ، وعلى رأسهم الرئيس ترمب و المستندة على دليل قاطع حسب مزاعمهم ، والسؤال المطروح هنا : متى ستكون آلية هذه الحماية ـــ ذات الثمن المقبوض مقدما ــ سارية المفعول وفورية التطبيق

و التنفيذ ، بغية ردع المعتدي ردعا قاصما و صاعقا ، بعد حدوث عدة اعتداءات متتالية و ذات إشارات من تحد وعناد وإذلال سياسي واضح ؟..

غير أن الطريف و المثير في

هذا الأمر هو التحجج المطروح من قبل مسؤولين أمريكيين بأن السفن التي تعرضت للتخريب ليست أمريكية * !!..

و هذا يعني أن الإدارة الأمريكية

سوف لن تقدم على ردع النظام الإيراني على اعتداءاته ضد سفن خليجية إلا في حالة تعرضه للسفن و البوارج الحربية الأمريكية للأعتداء !!.

حلو! …

وماذا عن ثمن أغلى حماية أمنية

في العالم ومقداره أكثر من 450 مليار دولار؟ ..

فهكذا نلاحظ أن أول خيبة و

خذلان سببتهما الإدارة الأمريكية للحكّام الخليجيين هو عدم تطبيق اتفاقية الحماية الأمنية الفورية بعد عمليات الاعتداءات المتكررة على سفن إماراتية و سعودية و غيرها ..

مع وجود دليل ملموس بحسب المزاعم

الأمريكية ..

حسنا…

بهذا المقدار عن الحماية الأمريكية

الغالية والبالغة ب 450 مليار دولارا .

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*( فريق

متشدد يريد التصعيد.. وآخر يخشى إغراق بلده في حرب مفتوحة

هجوما

خليج عمان يسببان انقسامًا بين ترمب ومساعديه بشأن إيران

أ. ف. ب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره لشؤون الأمن القومي بولتون في البيت الأبيض في واشنطن في 13 مايو 2019

واشنطن: تبذل الإدارة الأميركية التي تبدو منقسمة بين صقورها المتشددين والرئيس دونالد ترمب الذي يخشى إغراق بلده في حرب أخرى بلا نهاية، جهودًا شاقة لتحديد استراتيجيتها حيال إيران بين خيارات الرد أو ضبط النفس وتشديد العقوبات أو التفاوض، كما يبدو من بعض ردود فعلها على التطورات الأخيرة في خليج عمان.

في ما يلي ما نعرفه عن رد الإدارة الأميركية وما تفكر به:

كيف كان رد فعل الولايات المتحدة على الهجومين؟

لم يستغرق الأمر أكثر من ساعات بالنسبة إلى واشنطن لتوجه اتهامات مباشرة إلى طهران وتحميلها “مسؤولية” الهجومين اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط.

وقال ترمب الجمعة إن الحادث “يحمل بصمات طهران في كل جوانبه”، رافضًا نفي إيران أي دور فيه.

وأشار الرئيس الأميركي إلى تسجيل بالأبيض والأسود نشرته القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني وهو يزيل “لغما مغناطيسيًا لم ينفجر” عن بدن إحدى الناقلتين.

قال ترمب “نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران”، مؤكّداً أنّ الحرس الثوري “لا يريد ترك أدلة خلفه”.

لكن هذه الإدانات لم تعقبها تهديدات بأي رد فوري. وهذا يمثل درجة ما من ضبط النفس من قبل الإدارة التي شددت بثبات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إيران، ورفعت في الشهر الماضي إلى “أقصى حد الضغوط” بنشر سفن حربية وقاذفات وقوات في المنطقة.

حرب كلامية أم حرب؟

قال كولين كال المستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس باراك أوباما، ويعمل حاليًا في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن “الوضع بين الولايات المتحدة وإيران يزداد خطورة”. وأضاف أن الجانبين “قد ينزلقان (…) بسهولة إلى حرب يؤكدان أنهما يريدان تجنبها”.

لكن آرون ديفيد ميلر المفاوض السابق في إدارات جمهورية وديموقراطية سابقة لا يرى أن الهجومين الأخيرين “كافيان لإعلان حالة حرب”.

وقال ميلر، الذي يعمل حاليًا في معهد ويلسون سنتر الفكري، “إذا قررت إدارة ترمب في ضوء هذا الحادث ضرب سفن أو أراض أو قوات إيرانية في العراق وسوريا أو اليمن، مباشرة، فالدعم لها سيكون معدومًا”.

تركيز على الدبلوماسية

من جهته، قال ترمب بوضوح إنه لا يريد أن يغرق الجيش الأميركي في حرب جديدة مكلفة و”لا نهاية لها” مثل حربي أفغانستان والعراق.

وعبّر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان عن تصميمه على “الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن “لا تسعى إلى نزاع”.

شدد ناطقون باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أن الهجمات لم تستهدف مصالح أو مواطنين أميركيين، ما يجعل الأمر قضية تتصل بالملاحة البحرية في العالم وتجب تسويتها على المستوى الدولي.

قال شاناهان للصحافيين الجمعة “لدينا وضع دولي هناك في الشرق الأوسط، وليس حالة أميركية”، مضيفا أن الإدارة متحدة في السعي إلى “توافق دولي لهذه المشكلة الدولية”.

لكن ليس سرًا أن مستشار الرئيس ترمب لشؤون الأمن القومي جون بولتون اتخذ مواقف تنمّ عن عدائية أكبر. وكذلك حاول وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يعد من “الصقور” أيضًا، دفع ترمب إلى مواقف أكثر تشددا.

ماذا يريد ترمب؟

يحجب السؤال عن كيفية الرد الأميركي على الهجومين الأخيرين، سؤالا أكبر: ما هو بالضبط الهدف العملي لاستراتيجية الضغوط الأميركية على إيران؟.

وفي العام الماضي انسحب ترمب من الاتفاق الذي وقعته ست دول كبرى مع إيران في 2015، ويهدف إلى منعها من امتلاك سلاح ذري.

انتقد ترمب بشدة الاتفاق الذي جرت مفاوضات شاقة للتوصل إليه في عهد أوباما، وقال إنه يريد أن تمتثل إيران لقيود أكبر على برنامجها النووي، وأن تكفّ عن “زعزعة الاستقرار” في الشرق الأوسط.

في الأسابيع الأخيرة، وبينما كان فريقه يتحدث عن مزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، أطلق الرئيس الأميركي دعوات عديدة إلى إجراء حوار مباشر مع القادة الإيرانيين. لكن مع رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي القاطع للحوار، لا يبدو المسار واضحًا أمام ترمب.

قال الرئيس في تغريدة على تويتر الخميس “أشعر شخصياً أنّه من المبكر جدا حتى مجرّد التفكير بإبرام اتفاق. هم ليسوا مستعدين، ولا نحن أيضاً”.

لكنه كرر دعوته إلى الحوار الجمعة. وقال في برنامج تلفزيوني “نريد أن نعيدهم إلى الطاولة إذا أرادوا أن يعودوا. أنا مستعد عندما يكونون مستعدين، لا مشكلة لديّ”.

قال ميلر إن “المشكلة الحقيقية هي أنه لا سقف لاستراتيجية الإدارة (…) انهيار النظام أو تغييره مسألة غير واقعية في الوقت الراهن”. وأشار إلى أن سياسة الإدارة حاليا تفتقد الوضوح.

وتساءل الدبلوماسي السابق “ما هو هدف العقوبات؟”. وأضاف “هل هو تدمير الاقتصاد الإيراني؟ أم جهد جدي لجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى نتيجة أفضل من تلك التي حققها أوباما؟”. أضاف “لا اعتقد أن هذه الإدارة مستعدة لـ(تقديم) نوع التنازلات التي يمكن أن يطلبها الإيرانيون خلال مفاوضات جدية”ــ نقلا عن إيلاف ) ..