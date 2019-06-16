احباط محاولة تهريب سيارات مخالفة للتعليمات إلى العراق

احبطت السلطات الكمركية في ام قصر الشمالي، السبت، محاولة تهريب 16 سيارة دون المودل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.

وأفاد بيان للهيئة العامة للكمارك اليوم، (15 حزيران 2019)، ان “السيارات ضبطت مخفية داخل 4 حاويات حجم 40 قدم خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة الجهات الساندة باجراء الكشف عليها وإحالتها للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

واضاف البيان ان “الهيئة العامة للكمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الادخال المخالفة للمواد والبضائع التي قد ترد دون استحصال الموافقات الأصولية لها”.